Mga Para atleta tumaas moral sa Media Relations Seminar

PUNO ng pasasalamat at pagbibigay papuri ang mahigit na 82 Para athletes hindi lamang sa pamunuan ng Philippine Sports Commission (PSC) kundi pati na sa Philippine Paralympic Committee (PPC) sa pagpapataas ng kanilang moral at pagpadama ng suporta bago tuluyang sumabak sa 12th ASEAN Para Games sa Cambodia sa susunod na buwan.

Ito ay matapos ang isinagawang Media Relations Training For PARA Athletes and Coaches ‘Relaks, Sagot Kita!’ na ginanap sa Athlete’s Dining Hall sa PhilSports Complex Pasig na nasa ilalim ng programa ni PSC Commissioner Olivia “Bong” Coo at katulong ang kapwa commissioner at Team Pilipinas Chef de Mission na si Walter Francis Torres.

Pinamunuan ng Paralympian na si Ernie Gawilan ang 82 Para athletes na dumalo sa traning at seminar na hangad na tulungan ang mga Para athletes na maibahagi ang kanilang mga nakaka-inspire na istorya hindi lamang bilang hero sa sports kundi kampeon din sa buhay.

“Totoo po talaga na marami sa amin ay hindi sanay at nahihiya na makipag-usap sa mga media dahil po sa aming mga kapansanan. Pero dahil po naipapaliwanag na sa kanila ang kahalagahan ng pagsasama ng media at atleta ay mas tumataas pa po ang moral namin at umaangat ang pag-asa na makapanalo sa Para Games,” sabi nito.

Ikinatuwa din ng mga Para athlete mula sa athletics, goal ball, wheelchair basketball, wheelchair badminton, chess, table tennis, swimming powerlifting, boccia, cp football, judo, at sitting volleyball ang pagbibigay kahalagahan sa kanila para madagdagan ang kanilang pag-unawa bilang atleta at ang tulong na magagawa sa kanila ng media.

