Mas bata, mas mabagsik! Chot Reyes nais ng developmental pool ng Gilas para sa susunod na SEA Games

Kung maaring gawin, nais ni Gilas Pilipinas coach Chot Reyes magkaroon ng developmental team na kakatawan sa bansa sa susunod na Southeast Asian Games kasunod ng kanilang gold medal conquest dito noong Martes.

Sinabi ni Reyes na ang pagsasama-sama ng isang grupo ng mga batang manlalaro na eksklusibong maghahanda para sa SEA Games ay magiging kapaki-pakinabang sa pangkalahatang programa ng Gilas.

“I think this is for the good of Philippine basketball. I think we should bring younger players to the Southeast Asian Games,” sabi ni Reyes.

Sa nakalipas na dalawang SEA Games, pinalakas ng mga propesyunal na manlalaro ng PBA ang squad.

Ang Gilas ay nagkasya sa pilak sa Hanoi noong nakaraang taon, ngunit tinubos ang sarili sa pamamagitan ng 80-69 panalo laban sa Cambodia na nakaangkla sa mahusay na pagganap ng naturalized player na si Justin Brownlee, na may 23 puntos, pitong rebounds at apat na assists sa gold medal match.

Iminungkahi rin ni Reyes ang mas mahabang oras ng paghahanda para sa developmental team para sa SEA Games.

“Sana, makapagsama-sama tayo ng mas maaga, maglagay ng team na makakalaban sa susunod sa Thailand (sa 2025),” sabi ni Reyes.

Gayunman, ipinaliwanag ni Reyes na nakasalalay ang pinal na desisyon sa Samahang Basketbol ng Pilipinas.

“Ang SBP ang gagawa ng determinasyon na iyon. Opinyon ko lang ‘yan,” sabi ni Reyes.

(Lito Oredo)