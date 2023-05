Macasaet tinalagang president, CEO ng SSS

Inianunsiyo ng Malacañang ang mga bagong opisyal na itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa iba’t ibang puwesto sa gobyerno.

Batay sa listahang inilabas ng Presidential Communications Office, kabilang sa mga bagong appointee nf Malacañang ay sina Kath Rina Maria Reyes bilang Assistant Government Corporate Counsel ng Department of Justice; Sharon Garin at Alessandro Sales bilang undersecretaries ng Department of Energy; at Rolando Macasaet bilang president at chief executive officer (CEO) ng Social Security System (SSS).

Ang iba pang mga opisyal na binigyan ng puwesto ng pangulo ay may ranggong director IV mula sa Department of Migrant Workers; Department of Social Welfare and Development at National Economic and Development Authority. (Aileen Taliping)