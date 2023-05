Mac Belo itinapon ng Bolts sa Painters

BINITIWAN na ng Meralco Bolts si former UAAP Finals MVP Mac Belo para i-trade kay Norbert Torres patungong Rain or Shine nitong Martes.

Ang nasabing one-on-one trade ay inaprubahan ng PBA Trade Committee nitong Huwebes kaya formal nang tatawid sa bakuran ng Elasto Painters si dating Far Eastern University (FEU) Tamaraws star player Belo.

“We thank Mac Belo for his contributions to the team and wish him well in his future endeavors,” saad ng pamunuan ng Bolts sa inilabas nilang statement sa media.

Impresibo ang amateur career ng 6-4 forward mula sa Cotabato, maging sa pagiging miyembro ng Gilas Pilipinas national team ay maganda ang naging performances ng 30-anyos.

Napiling third overall ng Blackwater sa isang special Gilas draft noong 2016 si Belo, naglaro ng apat na season sa Blackwater, nagkaroon ng mga injury bago napunta sa Meralco noong February 2021 para kina Baser Amer at Bryan Faundo.

Nakaraang season, nawala sa rotation ni Norman Black si Belo, nabawasan ang kanyang playing minutes dahil kina Raymond Almazan at Cliff Hodge.

Bagaman nasa kondisyon, naglaro lamang ito ng siyam na beses sa nakaraang kampanya ng Meralco.

(Elech Dawa)