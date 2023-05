Karera Tips Ni JP Gonzales

Mayo 19, 2023 – Biyernes Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Black Magic Woman, 7 Double Rock, 8 Nevada Scout, 2 Headstrong

R02 – 9 Basket Of Gold, 5 Winter Of Fire, 1 My Dad Bogart, 12 Rockaway

R03 – 5 Early Bird, 10 Fast Sailing, 7 Arrogante, 12 Raga Muffin

R04 – 14 Jawo, 8 Since When, 10 Double Strike, 11 Can You Giub

R05 – 3 Mano Po/Full Control, 2 Top Grosser, 4 Jean Genie, 6 Runaway Ten

R06 – 7 Chef Kat, 5 Air Class, 11 Auspicious, 2 Boni Avenue

R07 – 8 Easy Landing, 3 Tokyo Tokyo Rumba, 5 Wild Act, 2 Amelia

R08 – 2 Money For Shelltex, 13 Love Radio, 1 Lucky Noh Noh, 8 Stripes Of Pink

Solo Pick: Mano Po/Full Control

Longshot: Black Magic Woman