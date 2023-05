Jimmy Butler, Miami Heat sinilat Boston Celtics sa Game 1

IKINALAT ni Jimmy Butler sa second half ang 23 sa kanyang 35 points para giyahan ang rally ng Miami Heat tungo sa 123-116 panalo laban sa Boston Celtics sa Game 1 ng East finals nitong Miyerkoles.

Nag-ambag si Bam Adebayo ng 20 points, 8 rebounds, tig-15 kina Gabe Vincent, Max Strus, Kyle Lowry at Caleb Martin.

May palamuti pang 5 rebounds, 7 assists, 6 steals si Butler.

“One of the premier two-way basketball players of this association,” papuri ni coach Erik Spoelstra kay Butler. “Down the stretch, Jimmy was able to do everything we needed – as a scorer and as a facilitator.”

Iwan ng siyam sa half ang Miami pero inari ang third quarter 46-25 para kumalas 103-91 papasok ng fourth.

Na-outscore nila ang Celtics 66-50 sa final 24 minutes.

Nagsumite ng 30 points si Jayson Tatum pero hindi tumira sa fourth. May 22 points, 9 boards si Jaylen Brown, 19 markers kay Malcolm Brogdon sa Celtics.

Sa siyam na players ng Heat, si Adebayo lang ang hindi bumitaw ng tres. At sa walong nag-attempt, si Duncan Robinson lang ang walang naipasok.

May tigatlo mula sa labas ng arc sina Vincent, Strus, Martin at Lowry tungo sa 16 for 31 shooting ng Miami.

Sa TD Garden muli ang Game 2 bukas, Sabado (araw sa Manila).

(Vladi Eduarte)