Jim, Boboy ‘binuhay’ APO Hiking Society

Grabe ang paghanga, pagkabilib kina Jim Paredes at Boboy Garrovillo ng mga nanood sa kanila sa FILSCAP (The Filipino Society of Composers and Publishers) event noong isang araw.

Sina Jim at Boboy ay miyembro ng APO Hiking Society. Ang ka-trio nila na si Danny Javier ay yumao na.

Dahil sa performance na ‘yon nina Jim at Boboy ay ‘binuhay’ uli nila ang nasabing grupo.

Isa sa mga nagpunta sa event na ‘yon ay si Ms. Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc. at kilalang concert promoter sa Amerika at Canada.

Hindi ikinaila ni Anna na sobrang napahanga siya nang mapanood uli niyang nagpe-perform sina Jim at Boboy.

Hindi rin ikinaila ni Anna na, “I’m a big fan!”

Dahil sa paghanga’t pagkabilib kina Jim at Boboy ay dadalhin sila ni Anna sa Amerika.

Pinaghahandaan na nga ni Anna ang concert tour ng APO Hiking Society sa Amerika.

Sabi pa ni Anna, “Pati sana sa Canada, pero inaayos pa. I will announce soon!”

Wow sobrang exciting kung magiging active na nga uli ang APO Hiking Society, huh!

So nice! (Jun Lalin)