Inner Earth o Hollow Earth, Totoo Ba?

Mga Ka-Misteryo naisip niyo na ba kung totoo o kathang-isip lamang ang Inner Earth o Hollow Earth?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin Ang Totoo!”

Natanong natin tungkol dito ang mga kaibigan nating Starseed o mga taong taga-ibang planeta na ipinanganak bilang tao sa Earth.

Kabilang sa nakaugnayan natin si Leshara Onandia Maniego ng Ascension Vortex Ph at nasagot niya ang mga tanong natin tungkol sa Inner Earth.

Misteryo: “Anu-anong nilalang ang mga nakatira sa Inner Earth?”

Leshara: “Beings na maihahalintulad sa Native American Indian tribes, Dragons, Earth Elementals.”

Misteryo: “Saan ba Ito matatagpuan? Paano makakapasok dito?”

Leshara: “Sa loob ng Earth. Ito ay isang ancient civilization and dimension na nag-e-exist pa rin hanggang ngayon dahil tayo ay multidimensional (past present and future existing as one). May portals sa ibat-ibang lugar sa Earth. Ang Main portals ay Antartica, North Pole at South Pole.. pero May pinakabagong nadiskubre at Ito ay sa Pangora Falls, Vietnam.”

Misteryo: “Kaya ba itong puntahan ng Tao? Pwede bang manirahan dito ang Tao?”

Leshara: “Hindi ito basta-basta pwedeng pasukin with our physical vessel unless kasama ito sa soul contract ng tao. Pero kung via light body or merkahba pwede itong puntahan kung naaangkop na ang vibrational frequency ng tao. Sa ngayon hindi pa pwedeng manirahan ang tao doon.. Pero once fully ascended na ang Earth at lahat ng beings sa New Earth ay pwede nang lumabas pasok ang mga kayang imatch ang frequency ng lugar.”

Mga ka-Misteryo! Abangan niyo sa darating na Sabado, May 20, 10-11PM sa DZRH Gabi Ng Misteryo ang mas malawak at mas malalim na talakayan natin tungkol sa Inner Earth o Hollow Earth.

Kayo ano ang masasabi niyo tungkol sa Inner Earth o Hollow Earth? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.

Ni Rey T. Sibayan