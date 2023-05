Init hacks! Shower nilagyan ng yelo

Ngayong summer hindi mo talaga mapipigilan na maya’t mayang maligo upang mapreskuhan. Pero kakaiba ang ganap ng netizen na ito sa TikTok dahil may naisip siyang pakulo para sa maibsan ang init.

Binahagi ito ni Fahad (@fahaad911f) sa kanyang account kung saan mapapanood ang pagbida niya sa ‘DIY’ shower matapos niya itong sabitan ng yelo na nakalagay sa pansala o sifter. Instant cold shower yarn?

Mapapansin din na kinabitan niya ito ng alambre paikot sa mismong katawan ng shower upang masiguro ang pagkapit nito.

Talaga namang ‘pag ginamit mo ang shower na ito for sure pati kasingit-singitan ng katawan mo maninigas sa lamig!

Kanya-kanya namang hirit ang mga netizen sa paandar na ito.

“The design is really human,” sabi ni @ria_hub

“Harvard is calling,” biro pa ni @jorduson.

“Kinda bath I need at 3am,” komento naman ni @nasty4d0n.

“Thanks for this bright idea I might do it too in my shower later HAHHAHA,” saad pa ng isa.

May mga nagsasabing nakakatulong umano ang paggamit ng ‘cold shower’ sa ating balat lalo na sa pagco-close ng pores at pag-iwas sa mga bacteria at dumi sa ating mukha kaya naman sabi pa ng ilang netizen, ito ang pakulo na may aral.

(Moises Caleon)