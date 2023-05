Higit 2K baboy tigok sa hog cholera

Iniutos ng pamahalaang-panlalawigan ng Negros ang paglalatag ng border control sa hanay ng mga lokal na pamahalaan kasunod ng pagkamatay ng higit sa 2,000 baboy dahil sa hog cholera.

Kasabay nito’y iginiit ni Negros Occidental Gov. Eugenio Jose Lacson na nananatiling ligtas sa African Swine Fever (ASF) ang kanilang lalawigan at hindi ito ang dahilan ng pagkamatay ng mga baboy kundi cholera.

Ani Lacson, 18 mula sa 27 sample na ipinadala nila sa Department of Agriculture (DA) para ipasuri ay negatibo sa ASF.

Apektado aniya ng cholera ang mga baboy sa 3rd at 4th district ng lalawigan na may 11 bayan at lungsod.