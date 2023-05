Geodetic Engineering palalakasin sa bansa

Determinado ang University of the Philippines (UP) na isulong ang kursong Geodetic Engineering para sa mas makabago, epektibo at pinalawak na pagtugon sa iba’t ibang larangan tulad ng urban planning, disaster management at paggawa ng mga mapa sa komersyal na proyekto at pangangalaga sa kapaligiran.

Ito’y matapos na lumagda sa isang memorandum of understanding (MOU) ang Training Center for Applied Geodesy and Photogrammetry (TCAGP) ng UP at RASA Surveying and Realty/RASA Surveying Instruments (RASA Surveying) para palakasin ang umiiral na partnership sa pagitan ng dalawang institusyon na nakasentro sa academic cooperation at mutual understanding.

Ayon kay Engr. Raymund Arnold S. Alberto, presidente ng RASA Surveying, magsisilbi itong batayan para sa collaborative research, student internship at pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan nila ng UP para sa pagsusulong ng mga reporma sa geodetic engineering.

Dagdag ni Alberto, layon nila na maging inspirasyon ito sa mga geodetic engineer sa hinaharap hindi lang para maging manager kundi leader na tutugon sa problema sa climate change dahil apektado aniya ng pagpapalit ng klima ang estado ng lupa sa bansa.

Samantala, kumpiyansa si UP President Angelo Jimenez na makatutulong ang RASA para sa higit na kaalaman ng kanilang mga estudyante sa pagsukat at pagmamapa ng kalupaan.

‘UP is honored to partner with RASA, an industry leader in geomatics engineering services, to pursue collaborative research opportunities designed to advance our academic and research objectives. We hope to leverage our respective strength and capabilities to increase research and innovations in geomatics and geospatial information in the Philippines.Its expertise and resources would give UP TCAGP access to advance technology and data to help transition education into that 21st century and hope that this partnership will allow to strengthen collaboration with other government agencies and industries by sharing experts to assist in capacity-building programs,’ ani Jimenez.

Suportado rin ni Prof. Maria Antonia N. Tanchuling, PhD, Dean of UP College of Engineering, ang hakbang dahil kilala aniya ang UP na nakatuon sa kahusayan para sa kabutihan ng lipunan at ng buong bansa.