Gandler kalas sa Ateneo, palalakasin Cignal HD

Makalipas ang apat na taon, tuluyan nang iniwan ni Vanie Gandler ang Ateneo de Manila University para sumampa sa professional league.

Inanunsyo ng Cignal HD Spikers na maglalaro na para sa kanilang koponan si Gandler para sa susunod na season ng Premier Volleyball League (PVL).

“As I enter a new phase of my life after college, I’m more than excited to join a volleyball team such as the Cignal HD Spikers,” lahad naman ni Vanie.

Si Gandler ay isa sa mga malalakas na outside spiker sa nagdaang Season 85 ng UAAP women’s volleyball.

Ngunit pinili nitong huwag nang laruin ang kanyang huling playing year sana sa Ateneo at dumiretso na sa pro level.

Sa kanyang collegiate career, nagwagi siya ng kampeonato noong kanyang rookie season sa Season 81.

Hindi lang siya ang nawala sa Blue Eagles, dahil ang kanila pang star player na si Faith Nisperos ay umalis na rin at maglalaro naman sa Akari Chargers.

Sa bagong recruit ng Cignal HD, susubukan nilang bumangon mula sa sixth place finish noong nagdaang 2023 PVL All-Filipino Conference.

Nananatili namang matatag ang kanilang lineup, na pangungunahan pa rin ni Rachel Anne Daquis, kasama sina Gel Cayuna, Ces Molina at Ria Meneses. (Ray Mark Patriarca)