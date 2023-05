Chito Roño sobrang napabilib ni Joshua Garcia

Sobrang napabilib ni Joshua Garcia ang premyadong direktor na si Chito Roño nang gawin nila ang horror movie na ‘Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan’ ng Regal Entertainment, Inc. at nag-i-streaming na sa Prime Video simula ngayong araw na ito (Thursday).

Hindi ikinaila ni Direk Chito na napahanga siya ni Joshua.

Nang maka-chat nga namin kanina ang award-winning director, tinanong namin siya kung ano ba ang nagpabilib sa kanya kay Joshua?

“Focused siya. Natural ang acting, ‘yung hindi over pero kita agad. Expressive si Joshua, makikita agad ano nararamdaman ng character sa mga mata niya.

“He is also very professional and nice. Exciting makatrabaho ulit si Joshua. Perhaps a character away from what you see,” sey ni Direk Chito.

So may pinaplano na ba siyang proyekto na muli nila pagsasamahan?

“Naman!” ang maikling sagot niya.

Ayaw magdetalye ni Direk Chito sa pinaplano niyang proyekto para kay Joshua dahil ayaw niyang mag-leak kaagad ‘yon at abangan na lang daw.

Samantala, pinate-trend na ng fans ni Joshua ang ‘Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan’ streaming sa Prime Video.

Bongga! (Jun Lalin)