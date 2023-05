Bella Belen aprub Rookie-MVP award ni Angel Canino

KUNG kaya mo, kaya ko rin!

Pinatunayan ni La Salle ace Angel Canino na kaya rin niyang gawin ang kahusayan ni Mhicaela ‘Bella’ Belen ng National University pagdating sa volleyball court.

Noong isang taon, gumawa ng kasaysayan si Bella nang tanghaling kauna-unahang Rookie-MVP ng liga kasama ang pagsikwat ng UAAP crown.

Ngayong katatapos lang na 85th UAAP season, dinuplika lahat ni Canino ang ginawa ni Belen.

Rookie-MVP award. Korona sa UAAP.

Imbes na magmarakulyo, sinaluduhan pa ni Bella si Angel.

“I think ‘yung mga gumagawa lang naman po [ng isyu ay] mga fans kasi part naman siya ng game, iniisip nila magkaaway pero sa labas ng game magkakaibigan naman talaga kami,” pahayag ni Belen, na minsan na niyang nakaharap ang 5-foot-11 sa juniors division nang maging parte si Canino ng De La Salle-Zobel.

“Deserve naman talaga niya po ‘yung Rookie-MVP award kasi iyung ipinakita niya this season sobrang ganda, from defense to offense sobrang trinabaho talaga niya.”

Parehong binuhat nina Belen at Canino ang kani-kanilang koponan sa parehong rookie season, kung saan natulungan ng una ang NU na maputol ang 65-taong pagkagutom sa korona noong 84th season, habang naibigay naman ng huli ang pangakong pagbabalik ng korona matapos ang limang taon.

Balewala naman para sa 19-anyos na second Best Outside hitter ang mga hiritan sa loob ng court at mababang-loob namang binati ito ni Belen, na nasilayan pa mismo ng mga lente at kuha ng kamera sa gitna ng court matapos ang laro.

(Gerard Arce)