Batangeña graduate topnotcher sa Dentistry Licensure

Nanguna sa inilabas na listahan ng May 2023 Licensure Examination for Dentists ang dalagang nagtapos mula sa Lyceum of the Philippines University-Batangas.

Siya si Dra. Patricia Marie Mercado Cueto na nag-top 1 at nakakuha ng rating na 83.00% sa naturang exam.

Para kay Cueto, ang tagumpay umano niyang ito ay inaalay niya sa Panginoon.

Sabi ni Patricia sa kanyang Facebook post, “I offer this to You, Lord. Alam ko po Ikaw lahat ito, walang hanggang pasasalamat po!”

Binati rin si Cueto ng pamunuan ng LPU-Batangas dahil sa kanyang achievement.

“Her exceptional performance has not only brought recognition to her individual accomplishments but has also garnered pride and admiration from the LPU-Batangas community,” pagbati ng kanyang alma mater.

(Moises Caleon)