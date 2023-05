Baby, 3 pang kapatid ligtas sa plane crash

Himalang nakaligtas ang 11-buwang gulang na sanggol at tatlo pa nitong kapatid nang ma­tagpuan sila sa gubat mahigit dalawang linggo matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa lalawigan ng Guaviare, Columbia.

Sa kanyang post sa Twitter, sinabi ni Columbian President Gustavo Petro na resulta ito ng walang tigil na pag­hahanap ng higit 100 sundalo at sniffing dog sa kagubatan kung saan bumagsak ang sinak­yan nilang Cessna 206 noong Mayo 1.

Gayunman, nasawi sa insidente ang piloto at dalawa pang pasahero, isa rito ay si Ranoque Mucutuy na ina ng mga batang may edad pang 4, 9 at 13.

Nakumbinsi ang militar na may mga survivor sa lugar dahil sa nakita nilang kubol na yari sa mga sanga ng puno, gayundin ang baby drinking bottle at tirang prutas.