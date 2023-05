Ayuda para sa mga buntis sa informal sector

Noong Lunes ay tinalakay namin sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality and dalawang panukalang batas na napakaimportante para sa ating mga nanay. Isa na rito ang ayuda para sa mga nagdadalang-tao na nagtatrabaho sa informal sector.

Alam ng lahat ng magulang na napakagastos kapag nagbubuntis si nanay. Mula pa lang sa check up, gamit ng bata, bayad sa mismong ospital pag manganganak, talagang mabubutas ang bulsa lalo na sa panahon ngayon na nagtaas na ang lahat ng bilihin.

Limang taon na po ang nakakalipas ng mapasa natin ang Expanded Maternity Leave Law. From 60 days, nagawa natin na 105 days na Maternity Leave at full pay ang matatanggap ng ating mga nanay sa formal labor force, yung mga nag-oopisina at regular ang trabaho. Kahit na panalong maituturing ang batas na ito sa ating mga kababaihan, marami pa rin ang hindi sakop nito dahil karamihan ay nagtatrabaho sa informal sector.

Sino-sino po ba sila? Sila po ay ang mga babaeng nangangalakal sa palengke, ang mga nagbebenta ng kakanin sa kalsada, ang mga live-out na cleaning lady, ang mga home-based workers, ang mga magsasaka. Malimit po, dahil sa sobrang liit ang kita, at di pa nga sapat para sa pang-araw araw na gastusin, wala nang natitira kahit para maging voluntary contributor sa SSS.

Ang panukalang batas na ito ay naglalayon na bigyan sila ng maternity cash benefit na katumbas ng daily minimum wage times 44, o ang minimum wage sa dalawang buwan. Kukunin ang pera mula sa sin taxes na nasa 260 billion pesos na noong 2021.

Tinatayang nasa mahigit-kumulang na 250,000 na kababaihang nasa informal economy ang nanganganak taon taon. Malaki po at makabuluhan ang impact para sa kanila.

Layon din ng ating panukala na bukod sa makapagpahinga ng mas matagal ang ating mga bagong panganak na nanay, mas makikinabang din si baby sa breastfeeding. Napakalaki po ng pwedeng mawala sa atin kung di makakukuha ng ating mga anak ang pakinabang ng breastfeeding.

Katulad ng sinabi ni Ms. Lourdes Gula mula sa PATAMABA, marami sa mga babaeng buntis na nagtatrabaho sa informal economy ay mga kabataan o mga teen mothers, na hindi nakakatanggap ng mga serbisyo. Marami tayong aanihin kung tututukan natin ang lumalaking sektor na ito. Malaking bagay ang panukalang batas na ito para sa kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino.