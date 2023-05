Athletics coach kuntento sa tagumpay ni EJ Obiena

NABIGO ang Philippine athletics team na mapantayan ang limang gintong medalya nito sa Vietnam ngunit kuntento pa rin sa apat na gold at dalawang rekord sa 32nd Southeast Asian Games, ayon kay national team coach Jojo Posadas.

Sa pangunguna ng record-smashing campaign nina Ernest John Obiena sa pole vault at Janry Ubas sa long jump, nagtapos ang Pilipinas sa 4-10-8 gold-silver-bronze harvest sa Cambodia, mas mababa ng isang ginto ngunit mas mataas ng isang silver medal kaysa sa Hanoi.

“It still is a successful campaign for the Philippines in terms of quality, we have two games records broken here,” sabi ni Posadas sa huling araw ng mga athletic competition sa Morodok Tech National Stadium.

Nabasag ni Obiena ang kanyang sariling pole vault na marka na 5.46 metro sa kanyang bagong rekord na 5.65, habang nakuha naman ni Ubas ang long jump gold, ang kanyang kauna-unahan sa mga laro mula nang mag-debut para sa national team noong 2015 Singapore edition, na may 7.85 jump.

(Lito Oredo)