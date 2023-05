Ariel Alagarbes flag bearer sa 12th ASEAN Para Games

INIHAYAG ni Team Pilipinas ParaGames Chef de Mission Walter Torres ang pagpili sa Para swimmer na si Ariel Joseph Alegarbes bilang flag bearer ng pambansang koponan na nakatakdang sumabak sa 12th ASEAN Para Games na gaganapin Hunyo 3 hanggang 9 sa Phnom Penh, Cambodia.

“I am happy and proud to announce our flag bearer to the coming 12th ParaGames who is Ariel Alagarbes,” sabi ni Olympian at kasalukuyang commissioner ng Philippine Sports Commission (PSC) na si Torres habang personal na dinaluhan at sinamahan ang mga Para athlete sa ginanap na Media Relations Training sa PhilSports Complex, Miyerkoles.

Ipinaliwanag ni Commissioner Torres na ang 18-anyos mula Victoria, Negros Occidental na si Alagarbes ang siyang nagkakaisang pinili ng mga coach na kabilang sa Philippine Paralympic Committee (PPC) at Philippine Sports Association for the Differently Abled (PhilSpada) para sa prestihiyong representasyon sa bansa.

“We had a group chat among the coaches, they nominate the candidates and they voted, ang lumabas si Ariel,” sabi ni Torres.

“We expect and we want to surpass the 28 gold medals we won in last Solo Indonesia Para Games, we also had new players and sports to be played.”

Si Alagarbes, na nagwagi ng 1 ginto at 1 pilak sa 2021 Asian Youth Para Games, ay nagawang makumpleto ang pagwalis sa kanyang tatlong events na puro bagong meet record sa unang pagsabak nito sa 11th ASEAN Para Games sa Jatadiri Sports Complex sa Semarang, Indonesia.

Nagwagi si Alegarbes sa men’s 50-meter freestyle S14 race (25.74s), men’s 100-meter backstroke S14 (1:.03.01s) at sa men’s 50m butterfly S14 (26.43s).

(Lito Oredo)