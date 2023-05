Anne Curtis na-feature sa Korean website

Bongga ni Anne Curtis na naimbitahan ng isang luxury brand para sa kanilang fashion event sa Gyeongbokgung Palace sa Seoul, South Korea.

Mga naglalakihang personalidad mula sa iba’t-ibang bansa ang dumalo sa nasabing event.

Trending naman agad sa social media ang litrato ni Anne kasama ang iniidolo niyang si IU.

“Was so so lovely to finally meet you,” sey ni Anne sa kanyang caption sa Instagram.

Pinuri naman ang ‘It’s Showtime’ host ng netizens at international media dahil sa kanyang stunning red outfit sa naganap na fashion event.

“Stunning in Style! Anne Curtis graces the front row at the #GucciCruise24 show in Seoul, radiating elegance and sophistication,” sey ng Southeast Asian news site na The Asian Affairs.

Kilig siguro si Anne dahil napa-tweet siya ng red heart emojis nang i-quote niya ang pag-feature sa kanya ng iMBC.

Ang iMBC ay isa sa mga subsidiary ng South Korean TV network na MBC.

Sulit naman ang pag-absent ni Anne sa ‘It’s Showtime’ para dumalo sa mga international event dahil nakukuha niya ang pansin ng international media.

Malay natin at baka makakuha siya ng bonggang international project, ‘di ba!

Bonggels!