9 Pilipino ginawang scammer, sex worker sa Thailand, Malaysia nasagip

Siyam na biktima ng human trafficking na sapilitang pinagtrabaho bilang sex worker at crypto scammer sa Malaysia at Thailand ang nailigtas at naiuwi na sa Pilipinas.

Ayon kay Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco, dumating ang dalawang grupo ng mga biktima mula sa Malaysia at Thailand noong Mayo 9 at 11.

Aniya, ni-recruit nina ‘Cherry’ at ‘Juvy’ sa Facebook ang anim na biktima. Sumakay sila ng bangka sa Zamboanga at Tawi-Tawi patungong Malaysia noong huling quarter din ng 2022 para magtrabaho bilang massage therapist sa Miri, Malaysia.

Hindi umano nila alam na puwersahan silang makikipagtalik sa mga spa parlor na nag-aalok ng ‘extra service’ araw-araw maliban sa mga araw ng kanilang buwanang regla bilang pahinga.

Nasagip sila ng mga awtoridad sa Malaysia pero kahit sa istasyon ng pulisya ay inaabuso rin sila bukod pa sa pinaglilinis sila sa banyo rito.

Samantala, nagpanggap namang turista sa Bangkok ang tatlo pang biktima nang umalis sila sa bansa noong hu­ling quarter ng 2022. Pinangakuan sila ng suweldong mula P40,000 hanggang P60,000 bilang customer service representative.

Gayunman, sa crypto sila bumagsak at inamin nilang sobra silang pinahirapan kapag hindi sila nakaabot sa quota. Papayagan lang umano silang makalaya kapag nakapagbayad ng ransom.

Nakahingi sila ng tulong sa mga embahada ng bansa na tumulong sa kanila para makauwi. (Mina Navarro)