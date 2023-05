7M purdoy may tig-P500

Matatanggap na ng mga mahihirap na Pilipino ang P500 ayuda para sa dalawang buwan sa ilalim ng Targeted Cash Transfer Program ng pamahalaan.

Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management (DBM) noong May 16, 2023 ang pagpapalabas ng mahigit P7.68 bilyon pondo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa nabanggit na programa.

Inaasahang makikinabang sa pondo ang mahigit pitong milyong benepisyaryo sa ilalim ng TCT.

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, tinitiyak ng gobyerno na tutulungan ang mga Pilipino lalo na ang mga pinaka mahihirap na sektor alinsunod sa direktiba ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Hindi po natin pababayaan ang mga kababayan nating nangangailangan,” ani Pangandaman.

“We are grateful to our beloved President for the swift approval of our recommendations to accommodate the special budget request of DSWD for the implementation of the TCT program. Pinapakita lang po nito na prayoridad ng pangulo ang pagkalinga sa ating mga kababayan na nangangailangan,” dagdag ni Pangandaman.

Saklaw ng pondo ang natitirang dalawang buwan mula sa kabuuang apat na buwan na pinondohan ng programa na katumbas ng P500 kada buwan.

Naunang naipalabas ng gobyerno noong 2022 ang pondo para sa dalawang buwan na nagkakahalaga ng 19.43 bilyong piso.

Ang P500 ayuda ay ideya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at tinuloy naman ng Marcos administration. (Aileen Taliping)