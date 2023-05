2 Pinay, 3 pang dayuhan timbog sa crypto modus

Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Polcie-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) ang dalawang Pinay at tatlo pang dayuhan matapos ang pagsalakay sa isang establisimyento na sangkot umano sa sindikato ng cryptocurrency noong Huwebes sa Capitolyo, Pasig City.

Kinilala ng PNP-ACG ang mga naares­tong may-ari ng ni-raid na establisimyento na sina Shay Semo alyas ‘Shai’ at Chen Keren alyas ‘Novick/Chen Benjamin,’ kapwa Israeli; Amerikanong si Aron Dermer alyas ‘Aaron/Shoes’; at mga Pinay na sina Marie Mizukami, 35; at Krizzia Garcia, 24, kapwa computer agent/chatter.

Armado ng search warrant na inilabas ni Makati City Regional Trial Court (RTC) Branch 148 Judhe Andres Bartolome, sinalakay ng PNP-ACG ang gusali ng mga suspek sa No. 61B San Juan, Barangay Capi­tolyo, Pasig City bandang alas-6:30 nang gabi.

Naaktuhan ang dalawang Pinay habang nakikipag-chat sa ikalawang palapag ng gusali samantalang nasa kanilang mga opisina ang tatlong dayuhan.

Nag-ugat ang ope­rasyon sa tinanggap na tip ng ACG mula sa isang ‘Amere’ tungkol sa modus ng mga suspek. Narekober sa lugar ang 19 na laptop computer; 14 computer system unit; at iba’t ibang electronic equipment.

Dinala ang mga suspek sa tanggapan ng PNP-ACG sa Camp Crame at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o ‘Cybercrime Prevention Act of 2012’. (Edwin Balasa)