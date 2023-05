Tirador na pulis ng pamilya Teves dinampot sa Crame

Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa loob mismo ng Camp Crame sa Quezon City noong Martes ang isang pulis na ginamit umano ng pamilya nina Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves bilang hitman sa kakumpitensya nila sa negosyo sa Dumaguete City.

Ayon kay CIDG Director Police Brig. General Romeo Caramat Jr., dinakip si Police Staff Sgt. Noel Santa Ana Alabata Jr., alyas ‘Alfonso Edena Tan’, sa harap ng tanggapan ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group Enforcement (PNP-PDEG) bandang alas-8:50 nang umaga.

Sa bisa aniya ng dalawang warrant of arrest sa kasong attempted murder at attempted homicide na inilabas ng Dumaguete City Regional Trial Court (RTC), dinakip si Alabata ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Special Operation Unit (SOU), Negros Oriental Provincial Field Unit at CIDG National Capital Region (NCR).

Inirekomenda ng Dumaguete RTC Branch 35 ang P120,000 piyansa para sa kasong attempted murder habang P36,000 ang inirekomendang piyansa ng 7th Judicial Region, Municipal Trial Court in Cities (MTCC) Branch 1 para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Ayon kay Caramat, si Alabata na dating nakatalaga sa PDEG Western Visayas, ang ginamit umano ng mga Teves para itumba ang isang ‘Ong’ na mahigpit nilang kalaban sa negosyo sa Dumaguete City.

Dahil dito kung kaya’t nagbeberipika aniya sila kung may mga kaso pang kinakasangkutan si Alabata.

Tiniyak naman ni Caramat na magiging patas sila sa lahat ng makakalap nilang impormas­yon at sisiguraduhin na mananagot sa batas ang suspek.

Samantala, sinabi ni Caramat na tinutukoy pa nila kung sino sa pamil­ya ng kongresista ang umupa kay Alabata para iligpit si Ong. (Edwin Balasa)