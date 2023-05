Time For Glory walastik tulin

HINDI binigo ni Time For Glory ang kanyang mga tagahanga matapos manalo sa Philracom Rating based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nakipagsabayan si Time For Glory sa ibang matutulin sa largahan kaya nahawakan nito agad ang unahan pero hindi siya pinalayo ni Eazacky.

Nilulutsa ni Eazacky si Time For Glory sa kalagitnaan ng karera habang nakamasid sa tersero at pang-apat sina Robin Hood at Jungkook.

Pagsapit ng far turn ay muling umunat sa unahan si Time For Glory at nahawakan nito ang dalawang kabayong agwat sa huling kurbada.

Sa rektahan ay nasilayan ng mga karerista ang husay ni Time For Glory, nagwagi ito ng may tatlong kabayong bentahe sa pumangalawang si Magtotobetsky.

Tersero si Jungkook habang pumang-apat si Bombay Nights sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Sinakyan ni jockey O’Neal Cortez, nirehistro ni Time For Glory ang tiyempong 1:38.4 sa 1,600-meter race.

(Elech Dawa)