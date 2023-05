Sheryl ipinagmalaki summa cum laude na anak

Proud mama si Sheryl Cruz dahil sa pagtatapos bilang summa cum laude sa kursong Psychology ng kanyang anak na si Ashley Bustos sa San Francisco State University ngayong Mayo.

Caption pa ni Sheryl sa pinost nito sa Instagram ay “#BestMother’sDayGiftI’veEverHad,

#LearningthatAshleyisgraduatingaSummaCumLaudethisMay2023 #SoProud&BlessedtohaveYouAnak”

Hindi makapaniwala si Sheryl na napatapos niya ng kolehiyo ang nag-iisang anak kaya medyo emotional siya sa pagkuwento tungkol doon.

Inamin din ni Sheryl na may mga pagkukulang siya sa kanyang anak dahil lagi silang malayo sa isa’t isa. May moments daw na sana ay nasa Amerika ang aktres para lagi niyang nakakasama ang anak, pero dahil sa trabaho ay kailangan nasa Pilipinas siya.

Kaya ilang araw bago ang graduation day ng anak ay nasa San Francisco, California na si Sheryl dahil birthday din daw ni Ashley.

“One joyous occasion that I’m actually preparing myself for is supporting my daughter because she’s graduating sa San Francisco State University this May and she’s graduating being given the honors of Summa Cum Laude for Psychology.

“Sa araw ng birthday niya, doon siya pararangalan so I’m very excited for her and I’m very proud of her because efforts niya lahat ito. Kalahati lang ako na nagbigay ng shares sa kung ano man ang meron siya ngayon and kalahati no’n sa family naman ng tatay niya so I’m very proud of her and very grateful kasi kahit na malayo kami sa isa’t isa, hindi nasayang ‘yung effort,” sey ni Sheryl.

Muli namang mapapanood si Sheryl sa bagong teleserye na bida si Jo Berry na ang title ay ‘Lilet Matias: Attorney-at-Law’. (Ruel Mendoza)