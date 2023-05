Seth nasugatan, Francine naawa

Masayang nagdiwang sina Francine Diaz at Seth Fedelin ng kanilang ika-apat na anniversary bilang isang love team sa isang beach resort sa Zambales.

Sa latest vlog ni Francine, ipinakita niya na nagkasiyahan sila ni Seth nang sumubok sila ng iba’t ibang summer activities kasabay ng kanilang taping ng upcoming iWantTFC series nilang ‘Fractured’. Super sweet ang dalawa at makikitang close na close na talaga sila.

Mapapanood din sa vlog na nagkaroon ng maliit na sugat si Seth sa binti dahil sa nag-shoot ito nang walang double.

“That’s what you call professionalism,” biro ni Seth na nagpatuloy pa rin sa taping.

Siyempre naawa naman si Francine kay Seth.

Ano kayang pangmalakasang eksena ni Seth ang aabangan natin sa ‘Fractured’?

Sinabi ni Francine na magsisilbing assurance para sa FranSeth fans ang vlog nila.

“We want you guys to be happy and be kalmado na we’re okay,” sey ni Francine.

Kilig na kilig naman ang fans nang mapanood ang vlog. Although isang taon pa lang talaga ang FranSeth bilang official love team, apat na taon na silang shini-ship ng FranSeth fans kaya 4th anniversary na ang sine-celebrate nila.

“The fact na si Seth ‘yung nagvi-video hanggang matapos ‘yung vlog ‘yun ang mas nakakakilig. Happy fourth anniversary FranSeth family!!! More anniversary pa ang pagsasamahan natin maging matibay lang tayo,” komento ni AJ sa YouTube.

Anyway, napapanood ang FranSeth sa seryeng ‘Dirty Linen’. (Dondon Sermino)