Isa si Say Alonzo sa original ‘Pinoy Big Brother’ housemates.

Actually, si Say ang last na na-evict.

Inusisa namin si Say kung ano ang reaction niya sa paggiba sa isang parte ng ‘PBB’ house?

Na-sad ba siya?

“Hindi ako na-sad kasi I think promo lang. Baka ire-renovate lang nila for the new season.

“Hindi ko maisip na gigibain nila ‘yan kasi office nila ‘yan since season one,” sabi ni Say.

Naku, ano kaya ang masasabi ng mga taga-‘PBB’ sa dialogue ni Say?

‘Yun na! (Jun Lalin)