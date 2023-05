Sanggol isinilang na may ‘shell’ sa likod

Usap-usapan ngayon sa social media ang isang baby na na isinilang na may tila ‘shell’ sa kanyang likod.

Siya si James McCallum mula Clearwater, Florida sa Amerika. Taglay ng bata ang pambihirang kondisyon sa balat na nagco-cover sa halos 75% ng kanyang likod.

Dahil dito, tinawag siyang ‘little ninja turtle’ ng kanyang mga magulang bilang palayaw.

Ayon sa kanyang ina na si Kaitlyn, hindi umano nila batid na mayroong ganitong skin condition si James dahil hindi naman ito nakita sa ultrasound noong siya’y buntis pa.

Noong una ay inakala niyang ‘birthmark’ lang ito subalit napansin niyang mayroon itong mga pabukol at lumps.

Ani Kaitlyn, “It looked kind of like a birthmark but scabbed over in parts – it was a little concerning as it looked like something was wrong. It got to the point that we had to sleep him on his side as he couldn’t put his head down flat because it was so bulky.”

Pagkaraan ng ilang medikal na konsultasyon ay nalaman na ang kondisyon ni James na tinatawag na ‘giant congenital melanocytic nevus’.

Dagdag pa rito, napag-alaman din nila na walang sweat glands sa likod si James kaya naman malilimitahan nito ang kanyang outdoor activities.

Sa ngayon, konti na lamang ang lumps sa likod ni James pagkaraan niyang sumailalim sa surgery noong nakaraang taon.

“He’s so much happier and more comfortable and we’ll just be happy to get all of it gone by the summer,” sabi pa ni Kaitlyn. (Moises Caleon)