San Antonio sinikwat No. 1 pick, pipitasin si Victor Wembanyama

TUMAMA sa lottery jackpot ang San Antonio Spurs nitong Martes, nasikwat ang No. 1 pick sa NBA Draft sa susunod na buwan.

Halos sigurado nang premyo sa panalo ng Spurs si French phenom Victor Wembanyama, 19, na napipintong sumunod kina David Robinson at Tim Duncan bilang dominanteng big man sa San Antonio.

No. 1 picks ng Spurs sina Robinson (1987) at Duncan (1997) at naging haligi ng limang kampeonato ng San Antonio sa ilalim ni coach Gregg Popovich. Pareho na ring Hall of Famers ang dalawa.

Napakaingay ng pangalan ni Wembanyama.

Sa taas na 7 foot, 3 inches, para siyang wing player kung bumitaw sa basket at parang point guard kung pumasa at magdala ng bola.

“I’m trying to win a ring ASAP,” parating ni Wembanyama sa Spurs, via ESPN. “So be ready.”

To the moon na raw ang future ng Spurs.

No. 2 pick ang Charlotte, third ang Portland at fourth ang Houston.

(Vladi Eduarte)