Rider tiningga sa ulo

Patay ang isang rider matapos itong tamba­ngan at barilin sa ulo ng hindi pa kilalang salarin habang papasok ito ng trabaho sa Antipolo City kahapon.

Dead on the spot ang biktimang si Pepito Leyte Timbang, nasa hustong gulang at residente ng Barangay San Jose ng lungsod.

Sa inisyal na ulat na ipinadala ng Rizal Police Provincial Office (PPO), nangyari ang insidente sa kahabaan ng Daang Pari, Sitio Hinapao sa nasabing barangay bandang alas-kuwatro nang madaling-araw.

Lulan ng kanyang motorsiklo ang biktima nang pagsapit sa madilim na bahagi ng lugar ay nilapitan ito ng suspek at binaril sa ulo.

Patuloy ang imbes­tigasyon sa krimen. ­(Edwin Balasa)