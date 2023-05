Pista, parol ng ‘Pinas tampok sa South Korea

Bumida sa ginanap na partnership workshop sa South Korea ang kulturang tatak Pinoy, kabilang na ang ating mga pista at parol na nagniningning tuwing kapaskuhan.

Kasama kasi ang Pilipinas sa mga naging kalahok sa ASEAN Digital Experience Zone, Special Alternative Identities Exhibition, at ASEAN-Korea Partnership Workshop na ginanap sa South Korea noong ika-26 hanggang 27 ng April.

Itinampok sa naturang event ang iba’t ibang festival sa Asya gaya ng mga pista at kasuotan sa ‘Pinas, Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, at Myanmar.

Dinaluhan ito ng mga opisyal ng bansa gaya ni Cultural Attaché Anthony Cornista ng Embahada ng Pilipinas; Mariel Jasmine Nini, ang Planning Officer II ng Sentro Rizal at International Cultural Affairs Office ng National Commission for Culture and the Arts.

Kabilang sa mga pista na binida sa event na ito ay ang Masskara Festival sa Bacolod, Moriones Festival sa Marinduque, at Lantern Festival sa Pampanga.

Bukod sa mga pista, ibinida rin ang mga naglalakihan, nagkikinangan, at naggagandahang parol mula Pampanga.

“The workshop enabled ASEAN and ROK institutions to network, exchange information, and strengthen mutual understanding,” paglalarawan sa naturang event.

Sa tulong nga ng mga aktibidad na ito na ginagamitan ng makabagong teknolohiya gaya na lang ng virtual reality, augmented reality, panoramic immersive videos, at mga interactive 3D game, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga bansa sa Southeast Asia na makapagpalitan ng kultura at wika ng bawat isa at maging daan upang mapag-ingatan ito. (Moises Caleon)