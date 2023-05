Pinay sa Australia P200K kinikita sa pamimitas ng prutas

Nagbigay inspirasyon ang isang Pinay overseas Filipino worker (OFW) sa Australia na kumikita ng daan-daan libong piso sa pamimitas ng prutas!

Ibinahagi ito ni Marie Lasin (@immarielasin) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Story Ng Buhay ko kumikita Ng 100k -200k monthly dahil sa Pamimitas Ng prutas.”

Shinare ni Marie sa naturang video ang kanyang ganap sa trabaho mula sa pagmamananeho ng truck sa farm, pamimitas, at pagsasalansan sa mga ito.

Nabanggit din niya na pangingisda ang primaryang pinagkukunan ng kanyang pamilya para sa kanilang pang araw-araw.

Aniya, “Naranasan ko po talaga ‘yung hirap ng buhay dahil sa dami na rin namin dahil sampu po kami. May mga time talaga na sa isang araw, isang beses lang kami makakakain.”

Habang ang kanyang tatay ang nangingisda at pumapalaot ay si Marie naman umano ang nakatoka sa pagbebenta nito.

Bukod dito, sa mura niyang edad ay batid ni Marie na madiskarte siyang tao. Ani, “Bata pa lang ako. Sabi ko talaga, madiskarte na ako sa buhay kahit anong raket ang ginagawa ko.”

Ganoon na lang din ang pagka-proud ni Marie sa trabaho niyang ito. Sabi pa niya, “Kaya napamahal po talaga sa akin bilang taga-pitas dito sa Australia. And I’m very proud dahil without taga-farmer, without taga-pitas wala tayong mabibiling pagkain sa supermarket. No food, no life!”

Nakatanggap ang kanyang video ng higit 1 milyong views at dagsang komento mula sa mga madlang peeps.

Gaya na lamang ni @sinigangnahakdog112, aniya, “Siguro di Ako mapapagod Jan parang Ang Saya mamitas ng mga prutas.”

“Wow nkka proud sis hndi ka nahihiyang sini share ang talambuhay mo since nung bata ka pa hanggang ngaun,” komento ni @junleyararao.

“Madam god is good sa taong mapagmahal sa pamilya madami blessing na dumating,” dagdag pa ni @marietibus. (Moises Caleon)