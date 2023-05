Philippine Judo chief kuntento sa performance ng mga atleta

PHNOM PENH – Giniyahan ni Rena Furukawa sa pang-apat na pwestro ang national judokas sa likod ng 1-1-6 gold, silver, bronze medals pagpinid Miyerkoles ng 32nd Southeast Games 2023 sa Morodok Techo National Stadium dito sa Cambodia.

Sablay ang judokas na higitan ang kinopo sa 2022 Vietnam SEA Games na 2-4- 4 nang sumegunda sa Japanese martial arts sport.

Pero kuntento si Philippine Judo Federation President Ali Sulit sa binalandra ng kanyang mga mambabalibag, “it was most impressive performance. Galing ng mga laban ng mga atleta natin. We may not have reach our target gold, but never the less ‘di kami nawala sa podium. So we’re very thankful for that,” suma ng opisyal.

Pinasalamatan din niya ang mga coach at ang nagtaguyod sa atleta niyang sina Philippine Sports Commission Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann at Philippine Olympic Committee President Abraham ‘Bambol’ Tolentino.

Pinagtanggol ni Furukawa ang korona sa women’s combat 57kgs, bumakas ng silver si Shugan Nakano sa men’s combat 67kgs, at nag-bronze sina Darryl John Mercado (55kgs), John Viron Ferrer (90) sa men’s, Ma Jealane Lopez (44), Leah Jhane Lopez (48) sa women’s at sina Carl Dave Aseneta, Ferrer, Furukawa, Dylwynn Gimena, Keisei Nakano at Ryoko Salinas sa mixed combat.

(Ramil Cruz)