P15B pondo sa 5K classroom kasado na

Inaasahang madadagdagan na ang kakulangan sa silid-aralan sa bansa matapos aprubahan ng Department of Budget and Management (DBM) ang pagpapalabas ng mahigit P15 bilyong pondo para tustusan ang konstruksiyon ng mga ito.

Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, napapanahon ang pagpapalabas ng pondo para sa konstruksiyon ng humigit-kumulang 5,000 silid-aralan dahil bahagi ng adhikain ng Marcos administration na paigtingin ang aspekto ng edukasyon sa bansa.

Ang kakulangan ng mga silid-aralan ang isa sa mga mahalagang isyu sa Department of Education (DepEd) na dekadang problema na ng gobyerno.

“The timely release of these funds, a joint request of the Department of Public Works and Highway and the Department of Education, demonstrates that the PBBM administration does not hold back on investing in education. We need to build and repair classrooms to keep up with increasing enrollment in our public schools,” ani Pangandaman.

Matatandaang ipinangako ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang budget message na magiging prayoridad ng kanyang administrasyon ang pagpapagawa ng mga bagong classrooms sa ilalim ng Basic Education Facilities ng DepEd lalo na ngayong bumalik na sa face-to-face class ang mga estudyante. (Aileen Taliping)