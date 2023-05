Oil spill danyos sa Pola, sumipa na ng P300M

Pumalo na sa P300 milyon ang halaga ng pinsalang idinulot ng oil spill sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro.

Ayon kay Pola Mayor Jennifer Cruz, kabilang dito ang nasirang mga dalampasigan, nawasak na bakawan na abot sa P134 milyon at pinsala sa kabuhayan ng mga mangingisda na abot sa P100 milyon.

Gayunman, nakatanggap na aniya ng kompensasyon ang mga apektadong residente mula sa cash-for-work program at ilan dito ay sumusubok na sa mga alternatibong pangkabuhayan gaya ng pananahi at paggawa ng banana chips.

Samantala, inamin din ni Cruz nawala pa silang natatanggap na ayuda mula sa Department of Trade and Industry (DTI) at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) para sa mga apektadong residente. Target aniya nila ng long-term livelihood program para sa mga apektadong residente.

Lumubog ang Princess Empress na may kargang 900,000 litro ng industrial fuel oil sa baybayin ng Naujan, Quezon at kabilang ang karagatan ng Pola sa mga grabeng napinsala ng tumagas ditong langis noong Pebrero 28.