Noli Delloro, 2 pang Pinoy humarabas sa UAE Chess

TATLONG Pinoy woodpushers ang sumalo sa second place sa katatapos ng 2023 Alain Spring Chess Festival – Rapid na nilaro sa Alain Chess Club sa United Arab Emirates (UAE) kamakalawa ng gabi.

Ito’y sina Noli Delloro, Marvin Marcos at Reggie Mel Santiago na nagtala ng magkakaparehong pitong puntos para sikwatin ang second, third at fourth place, ayon sa pagkakasunod.

Nakipaghatian ng puntos si Delloro kay Santiago, habang kinalos ni Marcos ang kababayan nitong si Francis Erwin Dimarucut sa ninth at final round.

Ipinatupad sa nasabing event ang nine rounds Swiss System, nagkampeon dito si FM Sedrani Ammar ng host country, nirehistro nito ang 8.5 puntos.

Nakipagsiksikan naman sa fifth hanggang 10th place si Filipino chesser Reymar John Montefalcon na nakalikom ng 6.5 points.

Samantala, naghahanda ang limang Pinoy na nabanggit sa susunod nilang lalahukang chess tournament.

(Elech Dawa)