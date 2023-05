NGCP: China walang kontrol sa PH grid

Nanindigan ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) na hindi kayang kontrolin ng China ang transmission grid para sadyaing putulin ang kuryente sa buong Pilipinas.

“That’s not also correct, Mr. Chairman, because in the first place, only Filipinos are manning the substation,” diin ni Ronald Dylan Concepcion, NGCP assistant corporate secretary, bilang tugon sa tanong ni Senador Raffy Tulfo na siyang chairman ng Senate committee on energy.

Ang NGCP ay 60% na pag-aari ng Filipino consortium, habang ang 40% ay nabili ng China.

Nilinaw din ng NGCP ang mga ulat na pinagbabawalan nilang makapasok sa kanilang substations ang mga personnel ng Philippine government-owned and controlled National Transmission Corporation (TransCo), na siyang nagmamay-ari ng transmission grid.

“We need to coordinate with each other for these visits,” paliwanag ni Concepcion. “I think what happens is that some TransCo personnel go to our substations unannounced.”

Itinutulak ng ilang senador na bilhin muli ng gobyerno ang 40% equity ng China upang masi­guro na hindi sinasabotahe ang supply ng kur­yente sa bansa.