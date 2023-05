Nauuna kasi ang pagpapapogi

Sa buhay natin, marami tayong naririnig o nababasa na mga kwento na kadalasa’y hindi tumpak ang mga detalye o kaya nama’y hindi talaga nangyari. Subali’t may mga pagkakataon na mas mahalaga ang aral ng kwento kaysa sa anupaman.

Ang isang halimbawa ay ang istorya tungkol sa problema ng matinding dami ng mga makamandag na Cobra sa Delhi, isang lugar sa India. Naisip ng mga Briton na nuo’y sumasakop sa India na magpatupad ng insentibo para malutas ang problema. Sa bawa’t patay na cobra, magbibigay ng pabuya. Kung baga, may presyo sa ulo ng bawa’t cobra. Naging matagumpay naman ang programa at maraming cobra ang napatay. Kamalaunan, may mga taong nagpapalahi ng mga cobra upang makakubra ng insentibo. Nang mapag-alaman ng awtoridad ang ganito, itinigil ang insentibo. At dahil wala ng mapapala sa pag-aalaga ng mga cobra, pinakawalan ang mga ito at muling silang dumami.

Halos ganito rin ang nangyari sa Vietnam nuong 1902. Nagtatag ng programa ang mga Pranses na nuo’y sumasakop sa bansa na magbibigay ng insentibo sa pagpatay sa mga daga. Para makakubra, kailangan ipakita ang buntot ng daga. Kamalaunan, dumami ang mga daga na walang buntot. Ang resulta, pinuputol lang ng mga tao ang buntot ng daga at pinakakawalan sila muli upang magparami.

Alam na alam din natin ang kahihinatnan ng pag-imprenta ng maraming pera upang gamiting pang-tustus ng pamahalaan sa mga gastusin nito. Tunog maganda ang mga ganitong solusyon at maari ring maayos ang epekto nito sa umpisa, nguni’t papasok at papasok ang mga hindi inaasahang resulta.

Ang mga istoryang ito ay nagsasalarawan ng tinatawag na mga hindi sinasadyang mga resulta o kahihinatnan o law of unintended consequences. Ang mga programang ito ay may mga magandang hangarin nguni’t maaring hindi nabigyan ng sapat na pagsusuri sa mga ibang maaring mangyari.

Sinasabi ng mga eksperto sa ekonomiks na halos ganito rin ang epekto ng labis na pangingialam sa mga pwersa ng merkado. Sa larangan ng pagpapaupa ng tirahan, ang pagpatupad ng isang batas para pigilan ang pagtaas ng upa ay maganda para sa mga umuupa, sapagka’t hindi sila maaring samantalahin ng mga nagpapa-upa. Subali’t, maari ring magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan ito. Mababawasan ang mga taong gustong magpa-upa at magkakaroon ng shortage ng mga tirahan na maaring upahan.

Kamakailan, nagbabala si Finance Secretary Benjamin Diokno na ang kasalukuyang sistema ng pensiyon ng military at uniformed personnel (MUP) ay magpapalaki ng utang ng publiko ng hanggang 25% pagsapit ng 2030 na maaring maghantong sa pagbagsak ng pananalapi maliban kung gagawin ang mga reporma. Palagay ko, nuong ginawa ang mga batas at regulasyon hinggil sa pag-reretiro ng mga MUP, hindi tiningnan ang mga maaring implikasyon na ngayon na lamang tumatambad sa atin.

Hindi ba maraming mga pagpapapogi ginawa ang nakaraang administrasyon na hindi naman gaano sinuri ang magiging kahihinatnan? Kasama na rin dito ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo, libreng sakay, libreng kung ano-ano pa. Sino ang tatanggi sa libre? Nguni’t, dapat lagi nating tatandaan, hindi lahat ng libre ay makakabuti at hindi lahat ng may mabuting hangarin ay mauuwi sa maganda.

Nauuna kasi ang pagpapapogi ng mga pulitiko.