‘Naiyak ako’: Marian binalik si Boobay sa Diyos

‘Star for all Seizure’ ang title ngayon ni Boobay o Norman Balbuena. Si Ate Gay raw ang nagbansag sa kanya, dahil nga sa nangyari sa kanya habang ini-interview siya ni Boy Abunda sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’.

Sa tsikahan kay Boobay sa premiere night ng ‘Beks Days Of Our Lives’ na kung saan ay sumuporta nga siya sa mga kaibigang sina Chad Kinis, Lassy Marquez, MC Muah, nahihiya siyang kinuwento na kung mahal na mahal niya si Marian Rivera noon, mas lalo pa niya itong mahal na mahal ngayon.

“Magkasama kami noong Linggo. Sabi niya, ‘Huwag ka na kasing makulit, mag-schedule ka ng check-up mo’. Ginagawa ko naman na ‘yon ngayon.

“May maintenance na ako ngayon. At minu-monitor ko pa rin, dahil baka taasan ang dosage ‘pag hindi effective,” chika ni Boobay.

Naiyak si Boobay dahil may ginawa na naman si Marian sa kanya na nagpabago na naman ng buhay niya.

“Magkasama nga kami noong Mother’s Day. Nasa bahay niya ako. Tapos, dinala niya ako sa isang lugar kung saan alam mo, mapapaiyak ka talaga. Ayoko na lang banggitin, kasi ayaw niya na binabanggit ang mga bagay-bagay na gano’n,” sabi ni Boobay.

Pina-hospital ka niya? O pinang-shopping ba?

“Ah, binalik niya ako ulit (sa Diyos). Nakakatuwa, kasama niya ang buong pamilya niya. Babalik ako doon. Kasi I was able to reconnect (with God).

“Iba talaga si Marian. Siguro nakita ni Marian na dumaan talaga ako sa pain na hindi ko in-acknowledge.

“Si Marian kasi, iba talaga siya magmahal. Like kahapon nga, tinapik lang niya balikat ko, naiyak na ako. Ewan ko, meron siyang gano’ng energy, na kapag tinapik ka niya, papasok na sa iyo,” kuwento pa rin ni Boobay. (Dondon Sermino)