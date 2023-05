Mga NCR mayor tinabla mandatory face mask

Nilinaw ng Metro Manila Council na hindi pa sila ganon kadesidido na magpatupad ng mandatory face masks, sa likod na rin ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sinabi ni San Juan City mayor at MMC President Francis Zamora na base sa pag-aaral at sa data mula sa health department, nananatili ang National Capital Region sa low-risk category sa virus. Sa ngayon ang hospital utilization rate ay nasa 29 percent.

“So that is within the low-risk category. At ang positivity rate po natin ay 25 percent…ngunit karamihan po talaga ay mild lamang,” paliwanag ng alkalde.

Nang tanunging patungkol sa ipinapatupad ng ibang lokal na pamahalaan, sinabi ni Zamora na may karapatan ang mga LGU na magpatupad nito.

“Yes, nakikita natin ang ibang mga lungsod ay nagkakaroon ng mask mandate sa kanilang mga lugar but overall in Metro Manila, in coordination with the (Department of Health), ay tayo po ay nasa low risk cate­gory at Alert Level 1, at ang pagsusuot po ng face mask ay optional pa rin sa ilalim ng Alert Level 1 na ito,” sabi nito.

Ang Maynila ay nagpapatupad ng mandatory face masks sa loob ng city hall, habang ang Quezon City ay nagpayo sa mga residente na magsuot ng face mask, lalo na sa mata­taong lugar. (Cathe­rine Reyes)