Mga lodi sa Kongreso kinilala

Kinilala ng isang grupo ang ilang miyembro ng Kamara bilang ‘Top Performing Representatives’ mula sa hanay ng 243 kongresista sa bansa.

Sa isinagawang Boses ng Bayan nationwide survey ng RP-Mission and Development Foundation Inc., (RPMDF) para sa ‘job performance’ ng mga mambabatas, nanguna sina Ilocos Norte 1st District Rep. Sandro Marcos na nakakuha ng 95.8%; Ilocos Sur, 2nd District Rep. Kristine Singson, 95.6%; Cebu 5th District Rep. Vincent Franco, 95.6%; Cebu 3rd District Rep. Pablo John Garcia, 95.25%; at Negros Oriental 2nd District Rep. Chiquiting Sagarbarria 95.1%) bilang pinakamahusay na gumanap na mga kinatawan ng distrito sa Pilipinas, kasunod sina Navotas City Rep. Toby Tiangco, 92.5%; Las Piñas City Rep. Camille Villar, 92.3%; at Caloocan City 1st District Rep. Oca Malapitan, 92.1%.

Nagpasalamant naman si Tiangco sa mga Navoteño sa pagkakasama niya sa mga nangungunang kinatawan sa bansa dahil isa aniya itong karangalan sa kanilang lungsod.

“Mga Navoteño, kilalang-kilala nyo na po ako. Tapat at buong pusong serbisyo ang alam kong isukli sa inyong tiwala at ang tuloy-tuloy na pag-angat ng ating minamahal na lungsod at ng buhay ng bawat Navoteño ang ating patuloy na pagsisikapan,” ani Tiangco. (Orly ­Barcala)