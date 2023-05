Marinero-San Beda babalatan AMA

Mga laro Huwebes:

(Ynares Arena-Pasig)

2:00pm – AMA vs San Beda

4:00pm – Letran vs PSP

KUKUBRAHIN ng Marinerong Pilipino-San Beda ang pang-apat na sunod na panalo kontra inaalat na AMA Online sa first game ng PBA D-League Aspirants Cup sa Ynares Sports Arena-Pasig ngayong Huwebes.

Sapol nang masilat sa newcomer PSP noong opening day, biniktima ng Red Lions ang defending champion EcoOil-La Salle, Wangs Basketball-Letran at Perpetual Help.

Nasa unahan ng pulutong ang Beda (3-1) kabuhol ang DLSU. Isang panalo pa ay seselyuhan ng mga taga-Mendiola ang top 2 at automatic semis slot.

Sina Jacob Cortez at Yukien Andrada ang nangunguna sa kampanya ng Lions.

“We still have a lot of things to correct,” ani San Beda coach Yuri Escueta sa kabila ng three-straight wins. “We take it one game at a time. Malayo pa but ang importante ay ‘yung mindset namin every game.”

Mailap ang panalo sa tatlong laro ng AMA, nawawala ang suporta ni Earl Ceniza mula sa mga kakampi.

(Vladi Eduarte)