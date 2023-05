Manyakis na Kano nakorner sa Zambales

Isang overstaying na Amerikano na wanted sa Federal Bureau of Investigation (FBI) sa Nevada dahil sa sex crimes ang inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI).

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, dinakip ng mga miyembro ng BI-fugitive search unit ang puganteng si Eduardo Rojas Minas, 60-anyos, sa Sta. Cruz, Zambales noong Lunes.

Nasa wanted list aniya ito ng FBI matapos maglabas ng arrest warrant ang Justice Court sa Las Vegas noong Nobyembre ng 2006.

Tumakas ito at pumunta sa Pilipinas isang buwan na ang nakalipas at hindi na umalis mula noon.

“He will thus be deported for overstaying and being an undesirable and undocumented alien. He no longer holds a valid passport since it already expired in Jan. 2013 and was not renewed,” ani Tansingco.

Nabatid na kinasuhan si Minas sa korte ng Nevada ng dalawang bilang ng sexual assault at dalawang bilang ng statutory sexual seduction. Nakakulong ito sa BI holding facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang nakabinbin ang deportation proceedings. (Mina Navarro)