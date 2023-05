Mangrove forest sa Ilocos ala-Amazon river

Kung nature lover ka, for sure ma-eenjoy mo ang dinarayong mangrove forest na ito sa Ilocos!

Ito ay ang Pantar Mangrove Forest na matatagpuan sa Brgy. Villa Hermosa sa bayan ng Sta. Cruz.

Dinayo ito kamakailan ng traveler at content creator na si CGV The Explorer kung saan kinuhanan niya ito ng pangmalakasang mga litrato gamit ang kanyang drone.

Makikita sa mga uploaded na larawan ang mga puno ng Mangrove na tila sinalansan ng maayos dahil sa napakagandang pagkakatabi-tabi nito. Bukod dito, nagkaroon din ng tubig sa gitna nito na maaaring pa-mangkaan.

“The best Mangrove Forest I’ve seen so far,” caption niya dito.

Dagdag pa rito, nagbigay din ng suhestiyon si CGV Explorer sa mga pwedeng gawin sa lugar na ito dahil nakitaan niya umano ito ng potential na maging ‘tourist spot’.

“May potential itong maging tourist spot kung lalagyan lamang ito ng foot bridge sa mga gilid-gilid o gawan ng viewing deck,” aniya.

Humakot ang kanyang post ng papuri mula sa mga netizen.

Tulad na lamang ni Alvin Leal, “Little Amazon river ng pinas.”

“Sana mapansin ng lgu nila at ingatan at pagyamin,” komento ni Mhel Dukey Gilo.

“Very nice pang (kayak) maliit na banka,” sabi pa ni Garnace CharRiz.

Tila di naman makapaniwala si Angel Sanchez, ani, “Wow! Amazing! Gnyan nb kganda jan sa pantar barch.” (Moises Caleon)