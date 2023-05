‘Manggahan festival’ sa Guimaras muling umarangkada

Gagamitin ng Guimaras ang kanilang matamis na mangga para i-promote ang iba pang atraksiyon sa Lungsod.

Ang mangga sa Guimaras, ang itinuturing na pinakamatamis na mangga sa mundo ay magdiriwang ng 2023 Manggahan Festival na may temang “Mangoes and More.”

Sinabi ni Governor JC Rahman Nava, kinilala niya na ang mangga ang ” main commodity” ng lalawigan.

“We will capitalize on that and eventually expand and showcase some other products. That’s what we are doing right now,” Ani Nava.

Sanhi na ang mangga ay ” showcase” ng kanilang agrikultura kaya lumikha sila ng festival para mas bigyan halaga ang produkto.

“Tourism transcends all sectors. It involves everybody. Tourism is the best value adding to the economy of Guimaras,”ayon pa kay Nava.

Nagsimula ang Manggahan Festival noong Abril 29 , kasabay ang pagbubukas sa Agri-Fishery and Eco-Tourism Expo sa provincial capital grounds na sinundan pa ng serye ng events Hanggang sa May 19-22.

Simula sa Mayo 19 ay may Mango-Eat-All-You-Can sa halagang PHP150, sa loob ng 30 minuto.

Mayroon rin live bands, koronasyon ng Miss Guimaras, street dance at cultural competition at programa para sa 31st provincehood ng Guimaras sa Mayo 22.

Ipinakilala rin ngayong taon ng Provincial Economic Development Office ang isang fast lane para sa mga may gusto na hassle-free, komportable ang karanasan sa pagkain ng mangga sa pamamagitan ng “VIP” packages.

Mayroon pang inihanda na ‘perks and privileges’ gaya ng libreng sakay sa pagitan ng Iloilo at Guimaras, express lane sa Mango-Eat-All-You-Can at ‘refreshing freebies’ kapag bumili ng Manggahan Gold, Manggahan Premium, at Manggahan Group tickets.

Nabatid kay Guimaras Vice Governor John Edward Gando na sa ilalim ng Republic Act 11118, idineklara ang Mayo 22 sa Guimaras bilang special non-working holiday.(Juliet de Loza-Cudia)