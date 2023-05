LTFRB kinaldag singil ng mga habal-habal

Kinastigo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang mga ulat ng fare overcharging umano ng ilang public transport operators, partikular ang mga motorcycle taxi o habal-habal.

Ayon kay LTFRB chair Teofilo Guadiz III, hindi nila palalagpasin ang mga paglabag sa mga pinaiiral na patakaran sa public transportation system.

Aniya, kaya umano sila naglabas ng taripa sa mga public transport ope­rator ay para magkaroon ng ga­bay kung magkano dapat ang singilin na pamasahe.

“The fare matrix was crafted to ensure that the fares charged by all public transport operators from commuters regardless of vehicle type are fair and equitable,” diin ni Guadiz, na siya ring namumuno sa Motorcycle Taxi-Technical Working Group.

Ang MC-TWG ay ang nag-iisang authorized body na may hurisdiksyon sa mga MC taxi.

Sinabi ni Guadiz na pupulungin niya ang technical working group upang maimbestigahan ang alegasyon ng sobrang paniningil ng mga habal-habal.

“We reiterate that this practice of overcharging has no place in our public transportation system. We will not allow it,” giit ni Guadiz.