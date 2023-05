Kris malapit nang manganak, nagliwaliw sa Korea

Bago manganak si Kris Bernal ay may huling hirit na ‘babymoon’ sila ng mister na si Perry Choi sa South Korea.

Baby girl ang isisilang ni Kris kaya excited siyang mag-shopping ng mga damit at ilang mga gamit para sa baby room.

Handang-handa na raw si Kris na maging mommy kaya tama lang daw ang pagdating ng baby girl sa buhay nilang mag-asawa.

“Babymoon. A last hurrah before baby comes. See you in a bit, KOREA!” caption pa ni Kris sa Instagram.

Nag-turn 34 na si Kris noong May 17 kaya marami silang ise-celebrate sa trip nila ni Perry sa South Korea.

“I hope I’m ready for what’s in store for me this May as pregnancy has become more challenging. Looking forward to our babymoon + mother’s day + bday celebration in Korea!” sey pa ni Kris.

At kahit malaki na ang tiyan ni Kris, hindi niya tinatago ang mga pagbabago sa katawan niya. Makikita sa kanyang Instagram na proud siyang ipakita ang baby bump na suot lang niya ay two-piece bikini. (Ruel Mendoza)