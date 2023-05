Kilalanin: OFW na naging instant milyonaryo sa UAE  

Ano ang gagawin mo sakaling ikaw ang manalo ng limpak-limpak na pera? Ito marahil ang sey ng lahat sa Pinoy na ito na naging instant milyonaryo matapos manalo sa kilalang raffle game sa United Arab Emirates.

Siya si Sherlon, 35-anyos na halos mag-iisang dekada nang nagtatrabaho bilang radiographer. Kamakailan lang ay nagwagi siya ng 1,000,000 AED o halos P15.2 milyon sa Mahzooz raffle.

Ayon kay Sherlon, ang mga numero na kanyang tinayaan ay kombinasyon ng monthsary, wedding anniversary, at kaarawan niya at ng kanyang misis.

Sa ngayon, may naiisip na umanong paglalaan nito si Sherlon.

Kasabayan din niyang naging milyonaryo ang isang Nepali driver na wagi ng humigit-kumulang tatlong daang milyong piso.

“Sherlon took home our AED 1,000,000 guaranteed raffle draw prize You could be next simply by participating in our weekly draw for only AED 35!” sabi ng Mahzooz sa kanilang Fb post.