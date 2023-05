Kasabwat ng mga smuggler sa gobyerno ikulong habambuhay

Nais ni Senadora Risa Hontiveros na patawan ng habambuhay na pagkakulong ang mga kawani at opisyal ng gobyerno na nakikipagsabwatan sa mga agricultural smuggler.

Sa Senate Bill No. 2203, pinaamiyendahan ni Hontiveros ang Republic Act No. 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act, upang mapatawan ng mabigat na parusa ang mga kawani at opisyal ng gobyernong mapapatunayang kasabwat ng mga large-scale agricultural smuggler.

“Since the law’s passage in 2016, even if there have been many reports of the seizure of smuggled products, there has been no prosecution of individuals, groups, or corporations under the law,” sabi ni Hontiveros sa resolusyon.

“There has been no prosecution of go­vernment officials for facilitating and abetting acts of agricultural smuggling that amount to large-scale economic sabotage. As a result, smuggling activities continue with impunity,” dagdag pa niya.

Sa ilalim ng panukala, ang ano mang importasyon na walang kaukulang import permit ay dapat ideklara bilang economic sabotage.

Sino mang lalabag ay mahaharap sa habambuhay na pag­kabilanggo at multang dalawang beses ng halaga na produktong agrikultura, kasama ang tax, duties, at iba pang charges kasama ang interest. (Dindo Matining)